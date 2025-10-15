MasterChef'te talihsiz kaza! Stüdyoda panik anları

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şef'le yaşadığı büyük kavga sonrası stüdyodan kovulan Çağatay Doğanoğlu, affedilip yarışmaya geri dönmesinin ardından bu kez yaşadığı kaza ile gündeme geldi.

Masterchef Türkiye'nin 2025 sezonu heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Ana kadronun iddialı yarışmacılarından Çağatay Doğanoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük gerginlik sonrası stüdyodan kovulmuş, ardından gözyaşları içinde Mehmet Yalçınkaya'dan özür dileyerek yarışmaya geri dönmüştü.

Mehmet Şef'in "Affederim, sen genç bir adamsın" sözleriyle affettiği Çağatay, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

YEMEK HAZIRLARKEN ELİNİ KESTİ

Yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken, Çağatay'ın başına talihsiz bir olay geldi. Yemeğini hazırladığı sırada bıçağın kayması sonucu elini kesen genç yarışmacı, kısa süreli bir panik yaşadı.

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şef'in üzerine yürümesiyle büyük tepki çeken Çağatay Doğanoğlu, kısa sürede özrü ve pişmanlığıyla yeniden yarışmaya kabul edilmişti. Bu kez yaşadığı kaza, onun için ikinci bir dönüm noktası oldu.