MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde tansiyon yükseldi. Ana kadronun iddialı yarışmacılarından Çağatay Doğanoğlu, hem eleme potasına düşmesi hem de Mehmet Yalçınkaya ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle gündem oldu. Program fragmanında stüdyodan çıkarıldığı anlar yayınlanan Çağatay'ın, şefine doğru öfkeyle yürüdüğü sahne izleyicilerin dikkatini çekmişti.

26 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde eleme konseyiyle haftanın son oylaması yapıldı. Konseyde en çok oyu alan Barış, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Bu sırada, yaşanan gerginliğin ardından stüdyoya geri dönen Çağatay, tüm ekibin önünde Mehmet Şef'ten özür diledi.

"HADDİMİ AŞTIM"

Yarışmacı, duygusal bir konuşma yaparak şu sözleri söyledi, "Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem, terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım. Çok ileri gittim ve size büyük saygısızlık ettim. Siz bir öğretmensiniz, bir babasınız. Buraya gelip sizden özür dilemek istedim. Sonuç ne olursa olsun, elinizi öpmek istiyorum."

MEHMET ŞEF: BİR USTA OLARAK KIRILDIM

Çağatay'ın özrüne karşılık veren Mehmet Şef ise şu ifadeleri kullandı, "Dün yaşanan olayda birikmişlikler vardı. Defalarca uyardık. Patlamamın sebebi sadece dün değildi. Yaptığın harekete gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim burada usta-çırak ilişkimiz var. Sert bir tavrım olabilir ama bu kişisel değil, işin gereği. Hayatım boyunca gençleri kaybetmemek için uğraştım, attığım fırçaların da haddi hesabı yok. Beni değiştiremezsin, çünkü tüm uyarılarımız iş içindir, şahsi değil."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mehmet Şef'in bu sözlerinin ardından Çağatay koşarak onun elini öptü. Yalçınkaya, "Takma kafana" diyerek öğrencisini teselli etti. Ardından diğer şeflerin de ellerini öpen Çağatay, duygularına yenik düşerek gözyaşlarını tutamadı.