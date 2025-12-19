Haberler

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yeni bölümünde, Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacıları konuk oldu. Yarışmada dikkat çeken bir gelişme ise MasterChef Sergen'den geldi. Sergen, Survivor 2026 yarışmacılarından birine aşık olduğunu itiraf ederken, bu kişinin kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

  • MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yarışmasında, Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları yer aldı.
  • MasterChef Sergen, Survivor yarışmacılarından birine 'Şu kız çok güzel' dedi ve jüri üyelerine 'Galiba ben aşık oldum' itirafında bulundu.
  • MasterChef Sergen'in hangi Survivor yarışmacısına aşık olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Masterchef Türkiye All Star Altın Kupa, heyecan dolu anlarla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

16 eski yarışmacının Altın Kupa için yeniden mücadele ettiği yarışmada, yeni bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Survivor 2026 Gönüllüler takımının yarışmacıları, Masterchef'in yeni bölümünde yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"GALİBA BEN AŞIK OLDUM"

Ancak bölümde en çok konuşulan an, şüphesiz MasterChef Sergen'den geldi. Survivor yarışmacıları tadım yaparken Sergen, "Şu kız çok güzel" yorumunda bulundu ve hemen ardından jüri üyelerine, "Şefim, çok önemli bir mevzu var. Galiba ben aşık oldum" itirafında bulundu.

Hangi yarışmacıya aşık olduğu ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

