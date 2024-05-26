MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Doğum Günü Kutlaması

Masterchef yarışmasında yaptığı jürilik ile hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu, doğum gününü kutladı.

Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığına dair dedikodular ise doğum gününden sonra gerçeğe dönüştü.

Sevgilisinden paylaşım geldi

Ayşe Özyılmazel, Instagram hesabından Somer Sivrioğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.

Paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşen Özyılmazel, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bu romantik paylaşım, çiftin ilişkisini resmiyete dökerken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.