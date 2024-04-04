Üye Girişi
Haberler

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 18 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Sivrioğlu, bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLDULAR

Uğruna evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya ile birlikteliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, gönlünü genç oyuncu Aslı Turanlı kaptırdı. 30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu, önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti. Turanlı sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu, hem sarıldı hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitem etti.

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Somer Sivrioğlu MasterChef Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (4 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yarın okullar tatil mi? 4 Nisan Cumartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kadir gecesi hangi akşam 2024? Türkeş ne zaman öldü? Alparslan Türkeş ölüm tarihi ve hayatı 4 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 4 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 4 Nisan Perşembe? 4 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title