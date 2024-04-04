MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 18 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Sivrioğlu, bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLDULAR

Uğruna evliliğini bitirdiği Pınar Kızılkaya ile birlikteliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, gönlünü genç oyuncu Aslı Turanlı kaptırdı. 30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu, önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti. Turanlı sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu, hem sarıldı hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitem etti.