MasterChef All Star'da şampiyon Esra Tokelli oldu

Esra ve Tahsin'in sona kaldığı MasterChef All Star Türkiye'de final çekişmeli geçti. MasterChef All Star'ın şampiyonu ise Esra Tokelli oldu.

Ünlü yemek yapma yarışmasında son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez tezgah başına geçti. Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Esra ve Tahsin, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan final bölümü sonrası şampiyon olan isim belli oldu. MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu.