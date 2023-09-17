Masterchef All Star'da eleme adayları belli oldu

Masterchef All Star yarışmasında hafta boyunca eleme adayları belirlendi. Yarışmacılar, Elon Musk'ın özel şefi Akira Back'ın tabağını yapmak için mücadele etti. En iyi tabakları yapan yarışmacılar bir sonraki turda eleme adayı olmamak için yarıştı. Haftanın son eleme adayı ise Sefa oldu.

Masterchef All Star'da hafta boyunca eleme adayları belli olmuştu. Eleme adayları; Eda, Barbaros, Sergen, Ayaz, Gamze, Dilara olarak açıklanmıştı.

Ekrana gelen son bölümde ise kalan yarışmacılar eleme adayı olmamak için mücadele etti. Yarışmacılar ilk etapta Elon Musk'ın özel şefi Akira Back'ın Ton ve Somon Tamaki isimli tabağını yaptı.

Yarışmacılara bu tabak için 45 dakika süre verildi. Akira Şefin bu tabağı 27 yıldır yaptığı öğrenildi. Yarışmacıların tabağı yaparken oldukça zorlandığı görüldü.

Gecenin en iyi 3 tabağı tadım sonrası açıklandı. En iyi 3 tabağı Azize, Kıvanç ve Tahsin yaptı. Kalan yarışmacılar bir diğer turda eleme adayı olmamak için yarıştı.

BAYRAMİÇ BEYAZI VERİLDİ

Yarışmacılara ikinci turda yaratıcı tabak yapmaları için bayramiç beyazı verildi. En iyi tabağı Batuhan yaptı. Son ikiye Sefa ve Esra kaldı. Haftanın son eleme adayı Sefa oldu.

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