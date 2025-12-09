Marmaris, klip çekimlerinin yeni adresi oluyor

Dünyaca ünlü koyları, turkuaz denizi ve benzersiz doğasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi, son dönemde film ve müzik sektörünün de gözdesi olmaya başladı. Doğal çekim alanları ve her sokağı farklı bir plato görünümünde olan Marmaris, klip ve film yapımcıları için yeni bir cazibe merkezi haline geliyor.

"Marmaris doğal bir plato gibi"

Klip çekimleri için İstanbul'dan Marmaris'e gelen yönetmen Enes Bilal Taşçı, ilçenin görsel avantajlarının sektör için büyük fırsat sunduğunu belirterek "Bence Marmaris tam bir yeryüzü cenneti. Çok güzel doğal güzelliklere sahip bir ilçe. İçmeler'de çekim yaptık; doğası, tabiatı, her şeyiyle eşsiz. Klip çekimleri için doğal bir plato gibi. Çalıştığım sanatçılara da burada klip çekmeyi tavsiye edeceğim. Her yer farklı bir sahne. İmkan buldukça yine gelip burada çalışmak istiyorum" dedi.

Dünyada milyonlarca kez dinlenen Kürşat Gürel de hayran kaldı

'Bir Gülüşü Var' şarkısıyla Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde dinlenme rekorları kıran ünlü sanatçı Kürşat Gürel de Marmaris'in doğal güzelliklerini överek, müzisyen dostu İbrahim Kahraman'a destek olmak için ilçeye geldiğini söyledi. Ünlü sanatçı Kürşat Gürel "Buraya kıymetli dostum için, onun klibine destek olmak için geldim. Sonraki kliplerimden birini burada çekmeyi çok isterim. Marmaris çok şeffaf, doğal güzellikleriyle dolu. Arkadaşımız İbrahim Kahraman'ın klibini doğal ortamda çektik. Çok güzel bir çalışma oldu" diyerek yeni klibini Marmaris'te çekebileceğini belirtti.

İbrahim Kahraman: "Marmaris benim memleketim, gurur duyuyorum"

Marmaris'te yaşayan ve uzun yıllardır müzik dünyasında tanınan kemençe üstadı İbrahim Kahraman, yeni albümünün klibinin Marmaris'te çekilmesinin kendisi için büyük gurur olduğunu söyleyerek "Marmaris benim memleketim. Yeni çıkaracağım albümün ilk şarkısı için sağ olsun değerli dostum Kürşat Gürel geldi, klibi burada çekmemizin daha iyi olacağına karar verdik. Yönetmenimiz Enes Bilal Taşçı ile önce Marmaris'i gezdik; her yerine hayran olduğunu söyledi. Sağ olsunlar geldiler, bu güzelliklerin içinde klibimizi çektiler" sözleri ile Marmaris'e duyduğu sevgiyi ifade etti. - MUĞLA