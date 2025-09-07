Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu

Haberler

Türkiye'nin yeni kız grubu Menifest, ilk +18 konserleriyle kendilerinden söz ettirdi. Grubun siyah konseptli sahne kostümleri ve iddialı dans şovlarıyla dikkat çeken grup 12 bin kişiyi coşturdu.

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest, dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği ilk +18 konseriyle gündeme damga vurdu.

SAHNE KOSTÜMLERİ AYRI DANSLARI AYRI OLAY OLDU

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, sahneye siyah konseptli kıyafetlerle çıktı. Grubun hem kıyafet tercihleri hem de enerjik dans performansları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Manifest'in özellikle dans koreografileri sırasında tercih ettiği kostümler, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar cesur sahne şovunu beğenirken, bazıları ise eleştirilerde bulundu.

12 BİN KİŞİ İZLEDİ

Grup, ilk defa 18 yaş sınırıyla düzenlenen konserlerini yaklaşık 12 bin kişinin izlediğini açıkladı. Genç topluluk, sahnede sergiledikleri enerjik performans ve şovlarıyla hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Kızmı? Fahise bunlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
