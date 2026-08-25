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Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nda ordu için kullanılan gemiyi ve altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nda ordu için kullanılan gemiyi ve altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gece Yujnıy Limanı'nda askeri malzeme yüklü gemi ve altyapı tesislerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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