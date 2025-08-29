Manifest konserinde istenmeyen görüntü! Tokat anı kamerada

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konseri, yüzlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde başladı. Sahneye çıkan grubun enerjisi izleyicilere de yansırken, kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir olay, gecenin havasını tamamen değiştirdi.

EĞLENCE BİR ANDA KABUSA DÖNDÜ

Alanın orta bölümünde, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziki müdahaleye dönüştü. O anlarda, bir erkek izleyicinin genç bir kıza tokat attığı görüldü.

KÜFÜR, ARGO VE ŞİDDET KAMERALARA YANSIDI

Olay anı çevredeki izleyiciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, taraflar arasında küfür ve argo ifadelerin havada uçuştuğu, ardından da tokatla birlikte fiziki şiddetin yaşandığı görüldü. Olayın neden çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmanın iki grup arasında aniden başladığı ve çevredeki izleyicilerin müdahalesiyle dağıldığı öğrenildi.