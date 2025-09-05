Haberler

Manav alışverişine çıkan Okan Buruk: İyiyiz, her şey yolunda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Manavdan alışveriş yapan başarılı hoca, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Gazetecilere gülümseyerek selam veren Buruk, 'İyiyiz, her şey yolunda' diyerek neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önceki akşam İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te görüntülendi. Taraftarların ve basının yakından takip ettiği başarılı teknik adam, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

MANAV ALIŞVERİŞİ SONRASI SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Bebek'te bir manava girerek alışveriş yapan Okan Buruk, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan Buruk, gülümseyerek selam verdi.

"İYİYİZ, HER ŞEY YOLUNDA"

Kendisine yöneltilen sorulara kısa ama net bir yanıt veren Galatasaray'ın hocası, "İyiyiz, her şey yolunda" sözleriyle hem gündelik hayatındaki hem de takımındaki durumun olumlu seyrettiğini ima etti.

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça neşeli tavırlar sergileyen Okan Buruk, kısa süren sohbetin ardından hızlı adımlarla aracına yönelerek oradan ayrıldı. Gündelik hayatında da samimi tavırlarıyla tanınan başarılı çalıştırıcının bu görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

500
