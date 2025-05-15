Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de kapılarını açan Yeni Gazino'nun açılış gecesinde sahne almadan önce yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Gecede zarafeti ve samimi sözleriyle öne çıkan sanatçı, hem duygulandırdı hem de gönülleri bir kez daha fethetti.

SEVENLERİM BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Henüz sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, gecenin yoğun ilgi gördüğünü şu sözlerle anlattı, "İçeriği görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu, insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim. 55 sene sonra hâlâ zirvede olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkür ediyorum."

VASİYET AÇIKLAMASI

Çocuk sahibi olmamasıyla ilgili soruya ise "Çocuk yapamam. Doğurganlık özelliğim yok. Sevdiğim bir erkekten onun vasıtasıyla bir çocuk sahibi olmak bana yapmacık geliyor. Ben o işin içinde yokum. Sevilmeye alışmışım kedi gibiyim. Kendi ruhumdaki hep gülen çocuktur. Çocukları çok severim ama başkalarının çocuklarını seviyorum. Çünkü Allah bana o annelik duygusunu vermedi. Yeni Gazino sahnesinde ilk kez açıklıyorum vasiyetnamemde çocuklara özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkânları vereceğim. Allah bana verdi sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim" dedi.

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları: