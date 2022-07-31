Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak'tan Kürtçe düet! "Kara Üzüm Habbesi"yle coşturdular

16 yıl sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızgül Cahide Alaçatı'da Gazino Geceleri programında izleyicileri mest etti.

SAHNESİNE DAVET ETTİ

Mahsun Kırmızıgül sahnesine sanatçı arkadaşı yorumcu ve TV programcısı Züleyha Ortak'ı davet etti. "Şu Metris'in Önü" türküsünü yorumlayan Ortak, ardında Mahsun Kırmızıgül ile "Kara Üzüm Habbesi"ni yorumladı. Eserin Kürtçe bölümünü de birlikte okudular.

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987'de İstanbul'da doğdu. Marmara U¨niversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okuduğu yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi alan Ortak, kariyerine halk müziği solisti olarak başladı. Züleyha Ortak eğitimi sırasında ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başladı.

Asistanlığı sırasında yanında birkaç türkü söylediği Livaneli, Ortak'ın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu keşfetti. Livaneli Ortak'a Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer verdi. Performanslarıyla çok sevilen ünlü şarkıcı profesyonel müzik hayatına başladı. Öte yandan Ortak, Zülfü Livaneli'nin "Bir Ey Özgürlük" eserini Kürtçeye çevirip seslendirmişti.

2015 Eylül döneminde Türkiye' nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan "İyi Fikir" programını sunan Züleyha Ortak; Göksel Baktagir yönetmenliğindeki '7 Cihan Kadınları' adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo olarak çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam ediyor.