Mahsun Kırmızıgül, Sahnede Şort Giymesine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada sahnede şort giymesinin eleştirilmesi üzerine sessiz kalmadı. Sanatçı, Bodrum Günay sahnesinde yaşanan olayı açıkladı ve dinleyicilerine olan saygısının ne denli büyük olduğunu vurguladı.

Olay, programın sona erdiği anda yaşandı. Kırmızıgül, sahneden inip sahne kostümlerini günlük kıyafetleriyle değiştirirken, beklenmedik bir taleple karşılaştı. Mekanı dolduran değerli dinleyicileri, Mahsun Kırmızıgül'ü tekrar sahneye çağırmak istedi ve bu istekleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Seyircinin yoğun ısrarı üzerine Mahsun Kırmızıgül, hızla bir ceket giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldı. Bu sırada giydiği şort nedeniyle özür dileyen sanatçı, dinleyicilerinin isteğini geri çevirmedi.

Mahsun Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, "Sahne kostümümü değiştirmek için kulise indim ve seyircinin yoğun isteği karşısında tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerimden özür diledim. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Bunu böyle biline." dedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu samimi açıklaması, dinleyicileri tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Şarkıcının sahne kıyafeti tercihine yönelik eleştirilere cevap vermesi, onun müzik kariyerindeki profesyonelliğini bir kez daha ortaya koydu.