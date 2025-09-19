Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray'ın yenilgisi sonrası yeni transferi hedef aldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Frankfurt deplasmanında sahadan 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda farklı mağlubiyetin ardından Mahsun Kırmızıgül'ün eleştirilerinde kaleci Uğurcan Çakır vardı. Ünlü sanatçı ve koyu Galatasaray taraftarı Mahsun Kırmızıgül, "Bir takım için kaleci her şeydir" diyerek sert sözlerle milli file bekçisini hedef aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılarak Devler Ligi'ne puansız başladı.

MAÇA İYİ BAŞLADI, İLK YARIDA DAĞILDI

Frankfurt'ta oynanan karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Galatasaray, henüz 8'inci dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçerek umutlanırken 37'nci dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

Devreye doğru ev sahibi ekip baskısını artırdı. 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Jonathan Burkardt'ın golleriyle Alman temsilcisi soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

BİREYSEL HATALAR PAHALIYA PATLADI

İkinci yarıda da Galatasaray savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödedi. 66'ncı dakikada Burkardt kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. 75'inci dakikada Ansgar Knauff'un fileleri havalandırmasıyla Frankfurt farkı dörde çıkardı: 5-1.Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını puansız kapatırken 36 takımlı ligde 35'inci sıraya geriledi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN SERT ELEŞTİRİ

Sahnelerin güçlü sesi ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Mahsun Kırmızıgül, farklı mağlubiyetin ardından kaleci Uğurcan Çakır'ı hedef aldı. Bu sezon Trabzonspor'dan transfer edilen file bekçisine tepki gösteren Kırmızıgül, "Fernando Muslera, Taffarel, Mondragon kalede muhteşemdiler. Bir takım için kaleci, kaleci, KALECİ…" ifadelerini kullandı.