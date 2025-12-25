Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık'ta Günay Restaurant'ta sahne alacak

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak. Güçlü yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçı, müzik ve eğlence dolu özel bir geceye imza atacak.

Günay Restaurant'ın seçkin atmosferinde gerçekleşecek gecede, Mahsun Kırmızıgül sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Lezzet, müzik ve eğlencenin bir arada sunulacağı programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, 0212 230 33 33 ve 0532 443 33 33 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırabilecek.

Mahsun Kırmızıgül 27 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alacak