Haberler

Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık'ta Günay Restaurant'ta sahne alacak

Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık'ta Günay Restaurant'ta sahne alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, 27 Aralık Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak. Güçlü yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçı, müzik ve eğlence dolu özel bir geceye imza atacak.

Günay Restaurant'ın seçkin atmosferinde gerçekleşecek gecede, Mahsun Kırmızıgül sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Lezzet, müzik ve eğlencenin bir arada sunulacağı programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, 0212 230 33 33 ve 0532 443 33 33 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırabilecek.

Mahsun Kırmızıgül 27 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alacak

Berkan Tayfun
Haberler.com / Magazin
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti