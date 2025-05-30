Mahmut Tuncer, Teoman ve Aleyna Tilki'den sürpriz buluşma

Sosyal medya, bugün itibariyle sürpriz bir tanıtım fragmanı adeta çalkalanıyor. Başrollerinde üç ayrı dünyadan gelen isimlerin yer aldığı bu gizemli film, ilk anda izleyenleri hem şaşırttı hem de ekran başına kilitledi. Bir yanda rock müziğin efsanesi Teoman, diğer yanda türkü denince akla ilk gelen isimlerden Mahmut Tuncer, bir diğer yanda ise popun genç ve asi yıldızı Aleyna Tilki...

Gösterişli ve şık bir mekânda geçen tanıtım fragmanında, ışıklar altında sırayla içeri giren üç ünlü isim Teoman, Mahmut Tuncer ve Aleyna Tilki. Birbirlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Her biri, diğerine dönerek aynı soruyu soruyor: "Sen de mi?" Kamera bu repliği üç kez yineliyor ve izleyicinin merakını adım adım yükseltiyor. Ardından ekran kararıyor ve sahne tek bir kelimeyle tamamlanıyor: "Herkes."

Bu kısa ama etkileyici anlar, tanıtımın vermek istediği mesajı gizli tutarken, izleyicinin zihninde güçlü bir merak duygusu bırakıyor. Ortaya çıkan bu gizemli atmosfer, projenin ne olduğu konusunda spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

SER VERDİ, SIR VERMEDİ

Tanıtımın yarattığı merak ortamını biraz olsun aydınlatmak üzere, tanıtımın renkli yüzü Mahmut Tuncer'i telefonla aradık. Ancak Tuncer, açıklamalarıyla gizemi çözmek bir yana, daha da derinleştirdi. Kendine has gülümsemesi ve esprili üslubuyla konuşan sanatçı, sadece şu sözleri söyledi, "Kameralar döndü, biz oynadık... Ama o tanıtım sadece fragmandı. Vallahi projeyi ben de bilmiyorum"