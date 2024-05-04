Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane

Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Cenk Eren gibi şarkıcılardan sonra estetik yaptıranlar kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Yeni görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Tuncer gündeme oturdu.

YÜZÜNÜ GERDİRDİ, GÖZ TORBALARINI ALDIRDI

Yüzündeki kırıklıklardan şikayetçi olan Tuncer'in 'tüm yüz gençleştirme (YouLift) operasyonu için doktorun kapısını çaldı. Yüzünü gerdiren şarkıcı, ayrıca göz altı torbalarını da aldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuncer'i 10 yaş gençleştiren operasyon sonrası sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;