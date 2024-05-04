Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
Ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer de estetik operasyon yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 'Tüm yüz gençleştirme' operasyonu yaptıran ve göz altı torbalarını aldıran ünü şarkıcının son haliyle ilgili sosyal medyada "Arko krem sürüp göndermişler adamı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Cenk Eren gibi şarkıcılardan sonra estetik yaptıranlar kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Yeni görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Tuncer gündeme oturdu.
YÜZÜNÜ GERDİRDİ, GÖZ TORBALARINI ALDIRDI
Yüzündeki kırıklıklardan şikayetçi olan Tuncer'in 'tüm yüz gençleştirme (YouLift) operasyonu için doktorun kapısını çaldı. Yüzünü gerdiren şarkıcı, ayrıca göz altı torbalarını da aldırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Tuncer'i 10 yaş gençleştiren operasyon sonrası sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Estetik yaptırmayan ünlü kaldı mı?
- Çamaşır suyuyla yüzü silinmiş gibi görünüyor.
- Daha çok ışık altına gelmiş gibi geldi bana...
- Çok değişmiş, tanıyamadım.
- Adamı pudralayıp göndermişler
- Bu nedir loooooooo...
- Krem ile cilala parlat...
- İlk defa birine estetik yakışmış.
- Yüzünü mü yıkadınız naptınız
- Mahmut Gençer
- Yüze bir su çalıp estetik diye yutturdunuz mu lan.
- Abi seni kandırmışlar estetik değil cilt bakımı yapmışlar.
- Berberde yaptırdığım maskeden beklentim.
- Samsung kamerası-iphone kamerası...
- Arko krem sürüp göndermişler adamı...