Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullandı

Güncelleme:
Hayatının film çekilmesi halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını isteyen Mahmut Tuncer'den sonra sahneye bu kez ünlü şarkıcı Zara çıktı. Zara, kendisini Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırmasını istediğin söyledi.

  • Zara, hayatının film çekilirse kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırmasını istediğini belirtti.
  • Mahmut Tuncer, hayatının film çekilirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istemişti.

Mahmut Tuncer'den sonra bu kez ünlü şarkıcı Zara, hayatının film çekilirse hangi ünlünün kendisini canlandırmasını istediğini açıkladı.

Tuncer kendisini bir kadının canlandırmasını istemiş, bu isim de Serenay Sarıkaya olmuştu.

ZARA TERCİHİNİ AÇIKLADI

Zara da tercihi bir erkek oyuncudan yana kullandı ve o ismi, "Tabii ki Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ beni oynamalı!" sözleri ile açıkladı.

Mahmut Tuncer'den sonra şimdi de Zara! Hayatını o yakışıklı oyuncunun oynamasını istedi

SOSYAL MEDYA COŞTU

Sosyal medya, bu açıklama sonrası adeta coştu. Hayranlar bir yandan Tatlıtuğ'un yakışıklılığına övgüler yağdırırken, Kıvanç hasretinden yandı gönlümü iyi söylemez" şeklinde mizahi yorumlar yapıldı. Ancak asıl övgü "Mahmut Tuncer yine çığır açtı" yorumu ile ünlü türkücüye gitti.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Boya yarım kaldi tiner kutum kayıp.

