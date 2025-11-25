Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullandı

Mahmut Tuncer'den sonra bu kez ünlü şarkıcı Zara, hayatının film çekilirse hangi ünlünün kendisini canlandırmasını istediğini açıkladı.

Tuncer kendisini bir kadının canlandırmasını istemiş, bu isim de Serenay Sarıkaya olmuştu.

ZARA TERCİHİNİ AÇIKLADI

Zara da tercihi bir erkek oyuncudan yana kullandı ve o ismi, "Tabii ki Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ beni oynamalı!" sözleri ile açıkladı.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Sosyal medya, bu açıklama sonrası adeta coştu. Hayranlar bir yandan Tatlıtuğ'un yakışıklılığına övgüler yağdırırken, Kıvanç hasretinden yandı gönlümü iyi söylemez" şeklinde mizahi yorumlar yapıldı. Ancak asıl övgü "Mahmut Tuncer yine çığır açtı" yorumu ile ünlü türkücüye gitti.