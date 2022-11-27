Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahmut Tuncer'den "Ben son assolistim" diyen Petek Dinçöz'e yorum gecikmedi

Magazin Haberleri

Yıllar sonra sahnelere geri dönen Petek Dinçöz, katıldığı programda yeni bir düet yapacağının müjdesini vererek 'Ben son assolistim" dedi. Dinçöz'ün yorumuna sessiz kalamayan Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" yorumunu yaptı.

Ağustos ayında iş insanı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine giren Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra ilk kez şarkı çıkardı. Şimdilerde sahne programlarına da başlayan Petek Dinçöz, Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk oldu.

"KAZMA KÜREK ALSA ELİNE HER YERİ YIKAR"

Alelade Show'da şarkı da söyleyen Petek Dinçöz'ün ekranlara dönüşüne sosyal medyadan yorum yağdı.Yeni projeler için çalıştığını söyleyen ünlü isim, iddialı bir düet yapacağını da ekledi. Önce isim vermek istemeyen Dinçöz, Doğu Demirkol'un ısrarı sonrası düet yapacağı kişinin Jory Boy olduğunu açıkladı. Ünlü isim, "Hala assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tuncer'den 'Ben son assolistim' diyen Petek Dinçöz'e yorum gecikmedi

Mahmut Tuncer'den 'Ben son assolistim' diyen Petek Dinçöz'e yorum gecikmedi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Doğu Demirkol Mahmut Tuncer Petek Dinçöz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title