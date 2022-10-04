MAGAZİNİN OSKARLARINDAN MAGAZİNKOLİK'E BÜYÜK ÖDÜL!

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26. düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. "Kenan İmirzalioğlu Arif Şentürk'ü yaşarken öldürdü!" haberiyle "İnternet Görüntülü Haber" dalında "Altın Objektif" ödülüne layık görüldü...

Turkcell ana sponsorluğunda, Roberto Bravo Co-Sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 3 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek olan MGD 26. Altın Objektif Ödülleri Gala Gecesi'nde tiyatro , müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri ödüllendirilecek.

MGD Yönetim Kurulu, 26. kez sahiplerini bulacak medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri 28 Eylül'de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

MGD Yönetim Kurulunun katılımlarıyla, CVK Park Bosphorus İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşma yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, "Magazin dünyasına damga vuran ve önemli haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik.

Seçmekte zorlandığımız çok sayıda başvurunun olduğu bu yıl; yazılı, görsel ve dijital medya kategorilerinde toplam 43 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü.

Her biri birbirinden iyi olan bu çalışmalardan dolayı MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

Kazanan medya mensupları ödüllerini 3 Ekim 2022 Pazartesi akşamı CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da düzenlenecek Gala Gecesinde alacaklar.

Ebru Akel – Murat Güloğlu SUNACAK

MGD gecesini Ebru Akel ve Murat Güloğlu ikilisi sunacak.

MESLEK ÖDÜLLERİ

YAZILI BASIN

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Kamil Sümer – Kurt Efe'nin İlk Foto

Yılın Haberleri:

Doğan Savaş- Çifte İhanet (Takvim Gazetesi)

Hüseyin Altun – Berkay'ın Sultanı (Milliyet Gazetesi)

Umut Ünver – Gökçe Bahadır Evleniyor (Milliyet Gazetesi)

Orkun Ün – İşte O Lüks Araba (Hürriyet Gazetesi)

İsmail Bayrak – Bergen'den 40 Milyon Kazandı (Hürriyet Gazetesi)

Behlül Aydın – Fikret Kuşkan Komşusuyla Başı Dertte (Hürriyet Gazetesi)

Sinem Vural – Ünlü İsimleri Kapıcı Çarptı (Hürriyet Gazetesi)

Deniz Boy – Beni Nasıl Tanıdınız? (Hürriyet Gazetesi)

Mehmet Üstündağ – Iraklı İşadamının Yakın Markajında Ebru Gündeş (Hürriyet Gazetesi)

Evren Abdullahoğlu – Burak Sergen Böyle İhanete Uğradı (Sabah Gazetesi)

Gökhan Gökduman – Evli Başkan Çapkınlıkta Yakalandı (Sabah Gazetesi)

Ömer Karahan – Haydar Dümen'in 100 Milyonluk Mirası (Sabah Gazetesi)

Hakan Uç – Kadına Şiddete Uygulayana Konser Yok (Sabah Gazetesi)

İlker Gezici – Bergen2in Ailesi 32 Yıllık Suskunluğunu Bozdu (Sabah Gazetesi)

Sercan Kısmet – Protokol Savaşları (Milliyet Gazetesi)

Yılın Röportajları

Alev Gürsoy Cimin – Selçuk Ural (Posta Gazetesi)

Dilek Dallıağ – Arif Şentürk Son Röportaj (Anadolu Ajansı)

Erçin Dağ Eysen – RAP Bir Müzik Değil – Muazzez Ersoy (Akşam Gazetesi)

Recep Aslan – Jessica May – Türkçe Yetmedi Artık Şive Çalışıyorum (Akşam Gazetesi)

Barbaros Tapan – Al Pacino Röportajı – Metrobüse Hiç Binmedim (Sabah Gazetesi)

Merve Yurtyapan – Alişan Büyük Acı Sonrası İlk ve Son Kez Konuştu (Sabah Gazetesi)

Yılın Yazı Dizisi

Sema Sezen (Yenibirlik Gazetesi)

TV ÖDÜLLERİ

Yılın Magazin Görüntüsü

Tolga Duman – Hande Erçel ve Kaan Yıldırım (TV8 / 2. Sayfa)

Yılın Haberi

Onur Üçkarışoğlu – Artic Monkeys Grubunun Olaylı Gecesi (TV100)

Hakan Yağcı – Aysun Kayacı Yıllar Sonra Bodrum'da (Show TV / Pazar Sürprizi)

İbrahim Konar – Cüneyt Arkın'ın Son Röportajı (Kanal D Haber )

Yılın Röportajı

Ömür Sabuncuoğlu – La Casa De Papel / Berlin Karakterini Canlandıran Perdo Alonso (Show TV / Pazar Sürprizi)

İNTERNET HABER ÖDÜLLERİ

Yılın İnternet Haberleri

Snob Magazin – Hadise ve Mehmet Dinçerler Gizlice Evlendi

Habertürk Mehmet Çalışkan Cannes'da Kapkaç Şoku

Barış Ağil – Serenay Sarıkaya – Umut

Onur Aydın – Aysun Kayacı'nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi (haberturk.com)

Ferit Tuğluk – Kaan Urgancıoğlu (haberturk.com)

Mehmet Çalışkan – Cannes'da Kapkaç Şoku – Erkan Petekkaya (haberturk.com)

Tarkan Abdullahoğlu – Hadise Gizlice Evlendi (snobmagazin)

İnternet Haber Görüntüsü

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