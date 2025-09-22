Haberler

Magazin Bahane'de "Kızılcık Şerbeti" senaryosu, Dilan Polat ve sağlık durumu masada

Magazin Bahane'de 'Kızılcık Şerbeti' senaryosu, Dilan Polat ve sağlık durumu masada
Magazin Bahane'de
Magazin Bahane'nin pazartesi bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, "Kızılcık Şerbeti" senaryosunun yeniden yazılmasını ve dizilerin toplumsal etkilerini tartıştı. Ayrıca Dilan Polat'ın sağlık sorunlarına dikkat çekilerek tükenme noktasına geldiği vurgulandı. Sunucular, Polat'a "çocukların için sağlıklı ol" çağrısında bulundu.

"KIZILCIK ŞERBETİ SENARYOSU YENİDEN YAZILDI, DİZİLER HAYATI MI YÖNETİYOR?"

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane'nin bu haftaki pazartesi bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, televizyon ve toplumsal etkiler üzerine dikkat çeken yorumlarda bulundu. "Kızılcık Şerbeti senaryosu yeniden yazıldı, Dilan Polat ve sert sözler masada" diyen ikili, dizilerin toplum üzerindeki rolünü tartışarak "Hayat mı dizilerden etkileniyor, diziler mi hayatı yönetiyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Ayrıca, yasakların çözüm olmadığını vurgulayarak, "Dizilerden örnek almak değil, ibret almak gerek" ifadelerini kullandılar.

Magazin Bahane'de 'Kızılcık Şerbeti' senaryosu, Dilan Polat ve sağlık durumu masada

GÖKAY KALAYCIOĞLU: DİLAN POLAT CİDDİ RAHATSIZ, TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Programın diğer gündem maddesi ise Dilan Polat'ın sağlık durumu oldu. Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Polat'ın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Dilan Polat ciddi rahatsız, tedavi altına alınması gerekiyor" dedi. Polat'ın Feyza Altun'la yaşadığı tartışmaların güven kaybına yol açabileceği belirtilirken, "Dilan Polat artık yıprandı ve tükenme noktasına geldi" yorumları yapıldı. Sunucular ayrıca, "Dilan, çocukların için sağlıklı ol ve alkolü bırak" sözleriyle Polat'a çağrıda bulundu.

