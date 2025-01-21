Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da yayınlanan "Magazin Bahane" programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Hamdi Alkan ile eski eşi Selen Görgüzel arasındaki boşanma protokolünü yorumladı. Görgüzel'in geçmişteki açıklamaları ve ikilinin ilişkisi, gündemin ana konusu oldu.

Magazin Bahane programında, Hamdi Alkan ve eski eşi Selen Görgüzel'in boşanma süreci ve sonrasında yaşananlar konuşuldu. Programda, ikili arasındaki gizemli boşanma protokolüne dair dikkat çeken yorumlar yapıldı.

"ORTAOKUL ÖĞRETMENİNİ DÖVMESİYLE BAŞLIYOR HAYATI"

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, programın başlangıcında Selen Görgüzel'in geçmişine dair ilginç detaylara değindi. Görgüzel'in bir öğretmeni tarafından şiddet gördüğünü ve bu durumun hayatına etkilerini anlattığı açıklamalarının, gündemde uzun süre yer bulduğunu belirtti. Kalaycıoğlu ise, Görgüzel'in bu tür konuları sıkça dile getirdiğini ifade etti.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NE VAR?

Programın en dikkat çeken kısmı, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü üzerine yapılan yorumlar oldu. Hakan Solaker, "Bu protokolde ömür boyu sır olarak kalması gereken yüz kızartıcı olaylar mı var?" diyerek, sözleşmenin içeriğine dair merak uyandırdı. Gökay Kalaycıoğlu ise, "Hamdi Alkan, kadına şiddet gibi anılmak istememiş olabilir," ifadelerini kullandı.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

"DAYAKLA ANILMASIN ARTIK"

Selen Görgüzel'in geçmişte yaşadığı olayların sıkça gündeme gelmesini eleştiren Gökay Kalaycıoğlu, "Artık dayakla anılmasın. Bu, onu sanatçılık yönünden zedeleyen bir durum," dedi. Solaker ise Görgüzel'in bu tür açıklamalardan kaçınması gerektiğini belirtti. İkilinin, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in ilişkisindeki farklı dinamiklere dikkat çekmesi, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
img

Genç Gözde daha önce de kabloyla dövülmüş
img

Canan Karatay hakim karşısına çıktı
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.