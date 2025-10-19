Haberler

Magazin Bahane'de, Hadise ve Sinan Akçıl arasında "Düm Tek Tek" gerilimi konuşuldu

Magazin Bahane'de, Hadise ve Sinan Akçıl arasında 'Düm Tek Tek' gerilimi konuşuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, müzik dünyasının perde arkasını masaya yatırdı. Programda Hadise ve Sinan Akçıl arasında yıllardır süren "Düm Tek Tek" tartışması yeniden gündeme geldi. İkilinin yorumlarıyla Teoman'ın kariyerindeki değişim ve "kendi ışığını söndürdüğü" iddiaları da dikkat çekti.

HAKAN SOLAKER: HADİSE BELGESELİNDE SİNAN AKÇIL'I YOK SAYAMAZ

Hakan Solaker, "Hadise, 'Düm Tek Tek' belgeseli yapıyorsa Sinan Akçıl'ı yok sayamaz" sözleriyle müzik tarihine geçmiş şarkının arkasındaki yaratıcı emeğe dikkat çekti. Gökay Kalaycıoğlu ise, "Sinan Akçıl Hadise'yle aynı platformda olmayı hâlâ istiyor" diyerek ikili arasındaki duygusal gerilimin tamamen bitmediğini söyledi.

Programda ayrıca, "Söz tek başına yetmez, beste olmadan şarkı sadece şiir olur" ifadesiyle Akçıl'ın müzikteki katkısının vurgulandığı yorumlar da öne çıktı. Solaker, "Hadise'yi gördükçe Sinan kafasını duvara sürterek kıvılcım çıkarıyor" sözleriyle aralarındaki çekişmenin hâlâ etkisini sürdürdüğünü esprili bir dille aktardı.

GÖKAY KALAYCIOĞLU: TEOMAN KENDİ YARATTIĞI IŞIĞI KENDİ ELLERİYLE SÖNDÜRDÜ

Programın ikinci bölümünde ise Teoman'ın müzik kariyerindeki dönüşüm ele alındı. Gökay Kalaycıoğlu, Teoman'ın son yıllarda sahnede sergilediği sakin tavrı "kendi yarattığı ışığı kendi elleriyle söndürmek" olarak yorumladı. Hakan Solaker ise, "Teoman artık ışığını değil, tükenmişliğini parlatıyor" sözleriyle sanatçının müzikal çizgisindeki değişimi değerlendirdi.

İkilinin yorumlarına göre Teoman, kariyerinde bilinçli bir sadeleşme süreci geçiriyor ancak bu durum, hayranlarının bir kısmı tarafından "geri çekilme" olarak görülüyor. Programda hem Hadise-Sinan Akçıl polemiği hem de Teoman'ın müzikteki dönüşümüyle Türk pop dünyasının gündemi geniş bir perspektifle ele alındı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Magazin
Haberler.com
