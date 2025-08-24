Magazin Bahane'de Esra Dermancıoğlu üzerinden yeni polemik! 'Bülent Ersoy gibi yapıyor'

Programın başlarında gündeme damga vuran açıklamalar ele alındı. "Ben arıza severim, ben manyak severim" ifadesi üzerinden magazin dünyasındaki sıra dışı karakterlerin öne çıkışı tartışıldı.

"SANATÇIDA DURUŞ ŞART"

Hakan Solaker, "İyi oyuncu olmak yetmez, sanatçının da bir duruşu olmalı" diyerek sahne insanlarının yalnızca yetenekle değil, karakterleriyle de değerlendirildiğini vurguladı. Organizasyonlarda tercih edilen isimlerin bu nedenle özenle seçildiğini belirten ikili, magazin dünyasındaki hassas dengelere dikkat çekti.

ESRA ÜZERİNDEN YENİ POLEMİK

Programın ilerleyen dakikalarında Esra üzerinden tartışmalar yapıldı. "Küfür var, küfür var; Esra da Bülent Ersoy gibi yapıyor" sözleri dikkat çekti. Ayrıca Esra'nın dizilerde kendine yer bulmakta şanslı olduğu belirtilirken, "Esra kendini ödül kazananlarla kantara koydu" yorumu da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

"BUGÜN NASILSA YARIN DA AYNI"

Kalaycıoğlu ve Solaker, magazin gündemindeki isimlerin tavırlarını değerlendirirken, "Bugün nasıl yapıyorlarsa yarın da aynı şekilde devam edecekler" ifadesiyle, ünlülerin sahne ve ekran alışkanlıklarının değişmeyeceğini vurguladı.