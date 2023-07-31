Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra tedavisine evde devam ediyor. Pop yıldızı, çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri paylaşarak aile ve arkadaşların sevgisinin en iyi ilaç olduğunu belirtti.

Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Son olarak sosyal medya hesabında dans ettiği anları paylaşan ikonik şarkıcı, yeni bir teşekkür mesajı paylaştı.

Şarkıcı "Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır" diyerek çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri yayınladı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM YANLARINI GÖRDÜM"

Madonna, "Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz…

Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi" dedi.

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Kendisine gönderilen bir hediyeyi gördüğünde ağladığını belirten yıldız "Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum" dedi.

Madonna, dans ettiği videoyu paylaştığında ise "Vücudumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyadaki en şanslı yıldız gibi hissettiriyor" demişti.

"Luckiest Star" (En Şanslı Yıldız) şarkıcının Madonna adlı albümünün öne çıkan parçalarından.