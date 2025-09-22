Haberler

Mabel Matiz'e 'müstehcenlik' soruşturması

Güncelleme:
Mabel Matiz hakkında, Perperişan şarkısının sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi uyarınca müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu sonrası, Matiz polis eşliğinde adliyeye geldi. Şarkıya daha önce erişim engeli getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur' ifadeleri kullandı. Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye geldi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili şarkı için erişim engeli talebinde bulunmuş ve 18 Eylül'de şarkı için erişim engeli getirilmişti. Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
