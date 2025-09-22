Mabel Matiz'e 'müstehcenlik' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur' ifadeleri kullandı. Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye geldi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili şarkı için erişim engeli talebinde bulunmuş ve 18 Eylül'de şarkı için erişim engeli getirilmişti. Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.