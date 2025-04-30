Lübnanlı Sanatçı Maya Diab, İstanbul'da Konser Verecek

Ortadoğu'nun sevilen sanatçılarından biri olan Lübnanlı Maya Diab, 7 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacak. Ünlü sanatçı, bu özel konser için şehrin önemli eğlence mekânlarından biri olan Günay İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sanatçı Maya Diab, konser öncesi yaptığı açıklamada İstanbul'da yeniden sahneye çıkmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Diab, "Bir kez daha Günay'da sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Sizlere sürprizlerle dolu bir repertuvar hazırlıyorum," ifadelerini kullandı. Geceye özel hazırlanan şarkı listesi ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen sanatçı, hem klasik hit parçalarını hem de yeni sürpriz performanslarını sergileyecek.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de ilgi gösterdiği etkinliğe, yoğun talep nedeniyle sınırlı sayıda davetiye kaldığı bildiriliyor. Organizasyon yetkilileri, katılım sağlamak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Gecenin, hem sanat hem de sosyal yaşam açısından dikkat çeken bir etkinlik olması bekleniyor.