Liv Tyler... 16 YIL SONRA YENİDEN 'MARVEL EVRENİ'NDE!

Armageddon ve Yüzüklerin Efendisi filmleriyle yıldızını parlatan Liv Tyler, 2008 yapımı The Incredible Hulk'ta Edward Norton'un canlandırdığı Bruce Banner'ın kız arkadaşı bilim insanı Betty Ross olarak göründü ve o zamandan beri bir Marvel filminde de yer almadı.

Ancak 27 Mart Pazartesi günü, Tyler'ın 16 yıl sonra seriye geri döneceği ve Captain America: New World Order'da yeniden rolünü canlandıracağı açıklandı.

Filmde Anthony Mackie, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly de yer alıyor.

The Incredible Hulk'ta Betty'nin babası General Thaddeus "Thunderbolt" Ross'u William Hurt canlandırıyordu.

Hurt, 2022'deki ölümünden altı yıl önce, 2016 yapımı Captain America: Civil War'da da bu rolü yeniden canlandırdı.

Hurt'un rolünü bu defa Indiana Jones yıldızı Harrison Ford üstlenecek.

Filmin çekimleri şu anda Atlanta, Georgia'da yapılıyor ve 3 Mayıs 2024'te gösterime girmesi planlanıyor.