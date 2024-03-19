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Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

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Seneler önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında yaptığı itirafta "Çocuğumun kardeşi olabilir diye aynı adamdan bir tüp daha satın aldım" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel oldu. Yıllar önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Bilginel, bir itirafta bulundu.

"BENİ LEZBİYEN GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Bilginel, Kalaycıoğlu'nun "Sevdiğin bir adamdan çocuk sahibi olmak yerine neden sperm bankasına başvurdun?" sorusu üzerine şunları söyledi: "O dönem beni lezbiyen gibi göstermeye çalıştı ama öyle bir şey yok. Ben erkek enerjisini seven bir kadınım. Tanıdığım birinden çocuk sahibi olma durumu beni çok ürküttü. Bana herkes 'Çok cesursun' diyor ama asıl ben onlara söylüyorum. Bir erkeği hayatınızda var edip sonunu hiç mi görmüyorsunuz? Ben ne yaşayacağımı görüyorum. Evlilik, devlet onayıyla cinsel ilişkiye girerek çocuk doğurmaktır. Nikah kıyarken atılan imza bir erkeğe haksızlık. Bu senden bir çocuk yaparsam nafaka alabilirim demek. Bir adamın çocuğumu varlığıyla kabul etmeyecek ben de ona devlet zoruyla babalık yaptıracağım ve bir de para alacağım. Ben ne o adamın zorla parasını alıp çocuğuma yedirtirim ne de bunu kabul ederim. Benim için gönlümdeki adam gönlüyle babalığını kabul edecek vicdanlı, karakterinde bir insan olmalı."

Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım

"SPERMİNİ ALDIĞIM ADAMI GÖRMEDİM"

"Ailemin erkeklerinde gördüğüm şeylerden dolayı hiçbir erkekten soğumadım. Spermini kullanarak çocuk yaptığım adamı tanımıyorum. Fotoğrafını da hiç görmedim, merak da etmedim. Sperm aldığım adamı görmedim ama genetiğiyle ilgili her şeyini biliyorum. İnsanlar 10 yıllık eşini bu kadar bilmez. Sperm aldığım adam Fransız, Amerika'da doğup büyümüş. Ben aldığımda 33 o da 25 yaşındaydı. Aynı adamda 2 tüp sperm almıştım biri bankada duruyor. İleride belki kardeş falan yaparım. Bir adam bankaya 5 tüp sperm bırakabiliyor, benden önce bir kadın daha almış. Doğurganlığım devam ediyor, yumurtalıklarım muazzam. O dönem spermleri almak için 5 bin dolar ödemiştim. Sperm bankasına başvurmak kolay değil, bir sürü testten geçiyorsun. Oğlum 10 yaşındayken bana 'İyi ki evlenmemişsin, iyi ki baba yapmamışsın' dedi."

Ecem Altan
Ecem Altan
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