Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

2000'li yılların unutulmaz pop şarkılarına imza atan ünlü sanatçı Lara, sağlık süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında konuşan Lara, hastalığı sırasında yaşadığı zorlukları ve kimlerin yanında olduğunu anlattı.

"Adam Gibi Adam" ve "Katmer Katmer" şarkılarıyla bir döneme damga vuran Türk pop müziğinin güçlü sesi Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenerek gündeme gelmişti. Evliliğinin ardından bir süre İran'da yaşayan sanatçı, daha sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü.

Ancak hayranlarını üzen haber kısa sürede geldi. Lara, yaptığı açıklamada beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurarak tedavi sürecine başladığını söylemişti. Kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise kitlenin iyi huylu olduğunu belirterek sevenlerine rahat bir nefes aldırmıştı.

"TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEŞHİSİ KONULDU"

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında samimi bir sohbet gerçekleştiren Lara, sağlık durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Trigeminal nevralji" teşhisi aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı, "Bu hastalıkla yaşamak çok zor. Ağrılarla, korkularla, yalnızlıkla savaştım ama Allah bana güç verdi. Artık her gün için şükrediyorum."

"EBRU GÜNDEŞ'İN MESAJI BANA GÜÇ VERDİ"

Lara, hastalık sürecinde sanat dünyasından az sayıda kişinin yanında olduğunu vurguladı. En büyük desteği Ebru Gündeş'ten aldığını belirterek şu sözleri paylaştı, "Ebru Gündeş bana mesaj attı: 'Kendi ışığına güvenen başkasını kıskanmaz. Pırlantayı çamura da atsan o yine parlar.' Bu sözler bana inanılmaz moral verdi. O mesajı asla unutmayacağım."

AİLESİ VE KIZI EN BÜYÜK DAYANAĞI OLDU

Zorlu günlerinde ailesinin hep yanında olduğunu söyleyen Lara, özellikle kızı Sıla'dan aldığı desteği şu sözlerle anlattı, "Annem, babam, kardeşlerim hep yanımdaydı. Ama en çok kızım Sıla bana güç verdi. Ailemin duaları olmasaydı bu süreci bu kadar sakin atlatamazdım."

"EŞİM YANIMDA DEĞİLDİ, YALNIZLIKLA YÜZLEŞTİM"

Geçmiş evliliğine de değinen Lara, sağlık sürecinde eşi tarafından destek görmediğini açık yüreklilikle dile getirdi, "Sanatçının kocası menajer olmamalı. Ben bu hatayı yaptım. Hastalık döneminde yanımda değildi ama ben kendi gücümle dimdik durdum." Ünlü sanatçı, yalnız kalmanın kendisine çok şey kattığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, "Bazen yalnız kalmak en büyük ödüldür. O sessizlikte kendimi buldum. Artık daha güçlü, daha inançlı ve daha farkında bir kadınım."