La Casa de Papel'in spin-off dizisi Berlin'in çıkış tarihi açıklandı

En popüler İspanyol dizilerinden La Casa de Papel'in hayranları için beklenen haber geldi. Berlin dizisi, 29 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

En popüler İspanyol dizilerinden La Casa de Papel'in hayranları için beklenen haber geldi. Öyle ki söz konusu yapımın uzun bir süredir merakla beklenen spin-off'u için nihayet bir tarih açıklandı. İşte La Casa de Papel'in dünyasında geçen Berlin dizisinin çıkış tarihi…

La Casa de Papel dünyasında geçen Berlin dizisi, Aralık'ta çıkış yapacak

İlk olarak geçtiğimiz yıllarda duyurulan spin-off dizisi Berlin, La Casa de Papel'in sevilen oyuncularından Berlin'i merkezine alacak. Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri, bu sefer Profesör'ün rolünü üstlenerek tüm soygunu planlayan kişi olacak.

La Casa de Papel'in yapımcısı Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden yayımladığı fragman ile çok beklenen yapımın seyirciye sunulacağı günü açıkladı. Buna göre Berlin dizisi, 29 Aralık tarihinde Netflix'te çıkış yapacak.

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Berlin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

La Casa de Papel'deki olayların çok öncesinde geçen Berlin dizisinde ana karakter Berlin, en iddialı soygunlarından birisini planlamak için Paris'te bir çete ile bir araya gelir. Ekip, planın ardından büyük soygun için harekete geçer.

Berlin dizisinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Pedro Alonso (Berlin)

Michelle Jenner (Keila)

Tristán Ulloa (Damián)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña (Roi)

Joel Sanchez (Bruce)

Berlin, La Casa de Papel dizisinde soygunlar için kilit bir isim olarak önemli bir rol oynadı ve seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Spin-off dizide de hiç şüphesiz bu kadar önemli olacakken, seyirciye yine kendini sevdirebilecek mi sorusunun cevabını dizi yayınlandıktan sonra göreceğiz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? La Casa de Papel spin-off'u Berlin dizisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.