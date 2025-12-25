Haberler

Hisarcık MYO'da yarıyıl sonu motivasyon etkinliği düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen müzik konseri, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, akademik dönemin ardından moral ve motivasyon sağlarken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, "Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinlikleri" kapsamında müzik konseri düzenlendi. Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu.

Yüksekokul öğrencilerinden oluşan müzik grubunun sahne aldığı konserde, seslendirilen eserler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek samimi ve keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Müzik dolu gece, öğrencilerin yoğun geçen akademik dönemin ardından moral ve motivasyonlarını artırmalarına katkı sağladı. Etkinlik sonunda, konserin hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür belgeleri, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından takdim edildi.

Sahne performanslarıyla uzun süre alkışlanan müzik grubu, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı etkinlik, Hisarcık MYO'da hafızalarda yer eden anlamlı bir organizasyon oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
