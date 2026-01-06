Haberler

Görme engelli sanatçı sazı ensesinde çalıyor

Güncelleme:
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, ensesine koyduğu sazı tersten çalarak izleyenleri şaşırtıyor. Saz çalma tekniğini geliştiren Barış, bu yöntemin zamanla alıştığını ve etkinliklerde ilginç tepkiler aldığını belirtti.

Kütahya'da dernek başkanı İsmail Barış'ın sazı ensesine koyarak tersten çalması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, anonim eserlerin yanı sıra bestesi kendisine ait şarkıları alışılmışın dışında bir yöntemle seslendiriyor.

12 yaşında saz çalmaya başladığını belirten Barış, ensede saz çalma fikrinin tamamen tesadüfen ortaya çıktığını söyledi. Barış, "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim" dedi.

Saz ensede olduğu için çalma tekniğinin tersine döndüğünü ifade eden Barış, bunun şarkı söylerken zorluk oluşturduğunu ancak zamanla alıştığını belirterek, "Artık düz nasıl çalıyorsam, tersten de aynı şekilde çalıyorum" diye konuştu.

Dernek etkinliklerinde sıklıkla sahne aldığını dile getiren Barış, izleyicilerden ilginç tepkiler aldığını belirterek, "Çoğu kişi saz çalmakta zorlanırken sen nasıl tersten çalıyorsun' diye soranlar oluyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
