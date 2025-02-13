Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicileri isyan ettirdi. Bala Hatun'un yanarak ölmesiyle Özge Törer diziden ayrıldı.

Kuruluş Osman dizisi 180. bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Bala Hatun büyük yangının ortasında kaldı.

BALA HATUN YANGININ ORTASINDA KALDI

Son sahnede Begüm Hatun, Bala Hatun'u bir kulübenin içinde bayıltıp kulübeyi yaktı. Osman Bey Bala hatunu kurtarmaya geldiğinde ise Bala'nın cesedini gördü. Osman Bey'in feryatları, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Böylelikle uzun bir süredir Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı kulislerde konuşulan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer kadroya veda etti.

İZLEYİCİ İSYAN ETTİ

İzleyici, Bala Hatun ve Osman Bey'in duygusal sahnelerine çok sayıda yorum yaptı. İzleyicilerin bir kısmı Bala Hatun'un ölmesini kabullenemedi. Fragmanda ise Bala Hatun'un cenazesinin yapılması, karakterin diziden ayrıldığını kanıtladı.

İşte dizinin son bölümüne gelen yorumlardan bazıları...