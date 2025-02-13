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Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

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Kuruluş Osman dizisinin 180. bölümünde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in ayrılığı izleyicileri yıktı. Dizinin son bölümünde Begüm Hatun tarafından bayıltılıp kulübeye kapatılan Bala Hatun'un cesedini gören Osman Bey feryat etti.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicileri isyan ettirdi. Bala Hatun'un yanarak ölmesiyle Özge Törer diziden ayrıldı.

Kuruluş Osman dizisi 180. bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Bala Hatun büyük yangının ortasında kaldı.

BALA HATUN YANGININ ORTASINDA KALDI

Son sahnede Begüm Hatun, Bala Hatun'u bir kulübenin içinde bayıltıp kulübeyi yaktı. Osman Bey Bala hatunu kurtarmaya geldiğinde ise Bala'nın cesedini gördü. Osman Bey'in feryatları, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Böylelikle uzun bir süredir Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı kulislerde konuşulan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer kadroya veda etti.

İZLEYİCİ İSYAN ETTİ

İzleyici, Bala Hatun ve Osman Bey'in duygusal sahnelerine çok sayıda yorum yaptı. İzleyicilerin bir kısmı Bala Hatun'un ölmesini kabullenemedi. Fragmanda ise Bala Hatun'un cenazesinin yapılması, karakterin diziden ayrıldığını kanıtladı.

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

İşte dizinin son bölümüne gelen yorumlardan bazıları...

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kim izliyor bu Osmanlı dizisini yahu hiç izlemedim

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Haber YorumlarıJY:

BİZİM KOYUNLAR DİZİYE FAZLA KAPTIRMIŞLAR KENDİLERİNİ HAHAHAHA......

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Haber YorumlarıSMMM:

ESSAH GİBİ :)

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