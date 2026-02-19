Haberler

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Güncelleme:
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde 'Abuzer Kömürcü' ve 'Erdal Kömürcü' karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizinin istenmeyen baba-oğlu ile hafızalara kazınan ikilinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

  • Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, Kurtlar Vadisi dizisindeki Abuzer ve Erdal Kömürcü karakterlerini canlandıran oyunculardır.
  • Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, uzun bir aradan sonra bir araya gelerek kameralara beraber poz vermiştir.
  • Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in birlikte verdiği poz, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hafızalara kazınan karakterleri ile bu karakterlere hayat veren oyuncular ise Vadi hayranlarını zaman zaman nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

KÖMÜRCÜ AİLESİ YENİDEN YAN YANA

Yapımda 'Abuzer Kömürcü' karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile oğlu 'Erdal Kömürcü'yü canlandıran Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından bir araya geldi. İki isim bir örnek giyinerek kameralara beraber poz verdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dizide "istenmeyen" ve sert mizaca sahip baba-oğul ikilisini oynayan oyuncuların birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YORUM YAĞDI

Yıllar sonra yeniden yan yana görüntülenen Cangören ve Zengin'in son halleri, dizinin takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlar hem diziyi hem de karakterlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kareyi kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına taşıdı.

500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBARBAROS:

40 yıllık haberi ısıtıp getirmişsiniz :))

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbt2c55rrv8:

adamlar daha yeni çarşamba günü diziye dahil oldu. haberi net oku mübarek adam

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Baba gençleşmiş, oğul yaşlanmış gibi görünüyor?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

muronun filmini yaptilar cok tutmustu bu ikilinin filmi yapilsa seyici rekorlari kirar sinemalarda:))))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kim kimin babasi rolunde oynadi belli degil...Ikiside ayni yasta gibi...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

