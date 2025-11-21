Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'sinin son hali gündem oldu
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri "Memati" ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un Sakarya'daki fındık bahçesinde çalışırken çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi yorum yağdı.
- Gürkan Uygun, Sakarya'daki fındık bahçesinde kazma sallarken görüntülendi.
- Gürkan Uygun'un fiziksel değişimi sosyal medyada dikkat çekti.
- Sosyal medya kullanıcıları, Gürkan Uygun'un 'Memati' karakteri için özlem ve şaşkınlık ifade etti.
Bir döneme damgasını vuran ve yayınlandığı yıllarda reyting listelerini altüst eden "Kurtlar Vadisi", aradan uzun zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmeyen yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin kadrosunda bulunduğu dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği "Memati" olmuştu.
KAZMA SALLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Aradan yıllar geçse de "Memati" karakteri, diziyi izleyenlerin hafızasında güçlü bir iz bırakmayı sürdürüyor. Son dönemde ise Gürkan Uygun'un ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uygun, Sakarya'daki fındık bahçesinde çalıştığı sırada kazma sallarken görüntülendi.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun fiziksel değişimi de dikkat çekti. Paylaşımlara yorum yapan kullanıcılar, "Yıllar acımıyor", "Özledik usta", "Memati yaşlanmış" gibi ifadelerle hem şaşkınlıklarını hem de özlemlerini dile getirdi.