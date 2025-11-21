Haberler

Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'sinin son hali gündem oldu
Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri "Memati" ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un Sakarya'daki fındık bahçesinde çalışırken çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi yorum yağdı.

  • Gürkan Uygun, Sakarya'daki fındık bahçesinde kazma sallarken görüntülendi.
  • Gürkan Uygun'un fiziksel değişimi sosyal medyada dikkat çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Gürkan Uygun'un 'Memati' karakteri için özlem ve şaşkınlık ifade etti.

Bir döneme damgasını vuran ve yayınlandığı yıllarda reyting listelerini altüst eden "Kurtlar Vadisi", aradan uzun zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmeyen yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin kadrosunda bulunduğu dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği "Memati" olmuştu.

KAZMA SALLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aradan yıllar geçse de "Memati" karakteri, diziyi izleyenlerin hafızasında güçlü bir iz bırakmayı sürdürüyor. Son dönemde ise Gürkan Uygun'un ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uygun, Sakarya'daki fındık bahçesinde çalıştığı sırada kazma sallarken görüntülendi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun fiziksel değişimi de dikkat çekti. Paylaşımlara yorum yapan kullanıcılar, "Yıllar acımıyor", "Özledik usta", "Memati yaşlanmış" gibi ifadelerle hem şaşkınlıklarını hem de özlemlerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBy lion:

memati bey mütevazi lik yakışmış helal

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Ne güzel iste

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

ADAMIN KRALISIN SEN.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

ebem güzeldi ,tandıra düştü,olmuş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 309.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
