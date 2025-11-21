Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'sinin son hali gündem oldu

Bir döneme damgasını vuran ve yayınlandığı yıllarda reyting listelerini altüst eden "Kurtlar Vadisi", aradan uzun zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmeyen yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin kadrosunda bulunduğu dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Gürkan Uygun'un hayat verdiği "Memati" olmuştu.

KAZMA SALLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aradan yıllar geçse de "Memati" karakteri, diziyi izleyenlerin hafızasında güçlü bir iz bırakmayı sürdürüyor. Son dönemde ise Gürkan Uygun'un ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uygun, Sakarya'daki fındık bahçesinde çalıştığı sırada kazma sallarken görüntülendi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun fiziksel değişimi de dikkat çekti. Paylaşımlara yorum yapan kullanıcılar, "Yıllar acımıyor", "Özledik usta", "Memati yaşlanmış" gibi ifadelerle hem şaşkınlıklarını hem de özlemlerini dile getirdi.