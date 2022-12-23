Kurtlar Vadisi'nin Baltazarı Murat Aydın, reyting rekortmeni dizi ile ekranlara geri döndü
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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Baltazar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Aydın, Diriliş Osman dizisinde rol almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde en iyi uluslararası erkek oyuncu ödülüne layık görülen Aydın, Kuruluş Osman dizisinde Vezir Saveli rolüne hayat veriyor.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Baltazar karakterini canlandıran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Murat Aydın ekranlara geri döndü.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayan deneyimli oyuncu, Vezir Saveli karakterine hayat veriyor.
Diziyle ilgili yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinden gelen "Platoya öğrenci getirip tarih dersini orada işlemek lazım" şeklindeki öneriye de yanıt veren Aydın, "Çok gerçekçi ve açıkhava müzesi gibi. Mehmet Bozdağ ve Bozdağ Film ülkemiz sinema ve dizi sanatına çok büyük yatırım yaparak ve yine çok büyük hamleler yaptılar, yapıyorlar hala. Mısır Kahire'deki platoyu görünce kıskanmıştım 'Bizim neden yok?' diye. Şimdi burayı gördükten sonra onur ve gurur duydum ülkem ve sanatımız adına. Emeği olan herkese teşekkür ederim" diyerek
Murat Aydın, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde en iyi uluslararası erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Törende yaptığı konuşmada Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın ile Tarık Akan'ı anan Aydın, "2023 yılının bütün dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer vermişti.
Diğer yandan oyunculuğa dönmeden önce Mat Sanat çatısı altında tiyatro oyunları sergileyen Aydın'ın bu alandaki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.