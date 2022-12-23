Kurtlar Vadisi'nin Baltazarı Murat Aydın, reyting rekortmeni dizi ile ekranlara geri döndü

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Baltazar karakterini canlandıran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Murat Aydın ekranlara geri döndü.

KURULUŞ OSMAN'DA ROL ALMAYA BAŞLADI

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayan deneyimli oyuncu, Vezir Saveli karakterine hayat veriyor.

DİZİNİN YAPIMCISINA TEŞEKKÜR ETTİ

Diziyle ilgili yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinden gelen "Platoya öğrenci getirip tarih dersini orada işlemek lazım" şeklindeki öneriye de yanıt veren Aydın, "Çok gerçekçi ve açıkhava müzesi gibi. Mehmet Bozdağ ve Bozdağ Film ülkemiz sinema ve dizi sanatına çok büyük yatırım yaparak ve yine çok büyük hamleler yaptılar, yapıyorlar hala. Mısır Kahire'deki platoyu görünce kıskanmıştım 'Bizim neden yok?' diye. Şimdi burayı gördükten sonra onur ve gurur duydum ülkem ve sanatımız adına. Emeği olan herkese teşekkür ederim" diyerek

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Murat Aydın, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde en iyi uluslararası erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Törende yaptığı konuşmada Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın ile Tarık Akan'ı anan Aydın, "2023 yılının bütün dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

TİYATRO OYUNLARI SERGİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan oyunculuğa dönmeden önce Mat Sanat çatısı altında tiyatro oyunları sergileyen Aydın'ın bu alandaki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.