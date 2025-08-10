Kuralsız Sokaklar: Keşfedilmemiş Rotalarda Yeni Maceralar

Kuralsız Sokaklar: Keşfedilmemiş Rotalarda Yeni Maceralar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D’nin büyük ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, bu akşam Haitiden Bangladeş’e ve Kolombiya’ya kadar uzanan unutulmuş yerleri keşfe çıkıyor. Mert Öztürk, sıradışı kültürleri ve zorlukları ekranlara getiriyor.

KANAL D'nin her bölümüyle büyük ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız coğrafyaları ekrana getiren yapımda, çarpıcı görüntüler izleyiciyi bu akşam yine ekran başına kilitleyecek.

'ÖNERİLMEYEN BÖLGE'YE YOLCULUK

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın yeni bölüm ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, seyahat severlerin listesinde yer almayan, "Önerilmeyen Bölge" olarak anılan alana girecek. Engelleri aşıp, yerel halkın geçimini sağlamak için kurduğu, büyük bir kaosun hakim olduğu karmaşık pazar alanına girmeyi başaran Öztürk, ilginç görüntüler eşliğinde deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak.

KADERİNE TERK EDİLMİŞ UNUTULMUŞ YERLER

Kuralsız Sokaklar, ikinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyici hikayelere ortak edecek. Yaşayanların dışında kimsenin bilmediği yoksulluk ve sefalet çeken mahalleleri gezen Mert Öztürk, günde 8-10 dolara çalışan tersane işçilerinin hayatta kalma mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Ardından, sadece kadınların girdiği 'Kadınlar Pazarı'nın keşfe çıkacağı programda, bölge halkının güler yüzü ve misafirperverliği dikkat çekecek.

TURİZM CENNETİNE YOLCULUK

Kuralsız sokakların son durağı ise 'Güney Amerika kapısı' olarak anılan Kolombiya olacak. Programda, çetelerden eser kalmayan, adeta turizm cennetine dönen bölgenin çılgın ve eğlenceli yüzü ekrana taşınacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne son ama! Iğdır'da 90+7'de gelen golle 3 puan

Ne son ama! 90+7'de gelen golle 3 puan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.