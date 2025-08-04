Kuralsız Sokaklar İzleyicileri Sıra Dışı Yolculuğa Çıkarttı

Kuralsız Sokaklar İzleyicileri Sıra Dışı Yolculuğa Çıkarttı
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Kanal D'nin ilk kez ekranlara getirdiği 'Kuralsız Sokaklar' programı, bu hafta sınır komşumuz Irak'ın Erbil şehrindeki Para Pazarı ve Rusya'nın Petersburg'daki Sup Festivali ile dikkat çekti. Mert Öztürk, Bolivya'nın La Paz şehrinde de ilginç görüntülere imza attı.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, her pazar olduğu gibi izleyicileri yine sıra dışı bir yolculuğa çıkardı. AB kategorisinde 2,06 izlenme oranı ve 10,58 izlenme payıyla günün en çok izlenen ikinci yapımı olan Kuralsız Sokaklar'da, sınır komşumuz Irak'ın en büyük şehirlerinden Erbil'deki Para Pazarı, ekran karşısındakileri şaşkına çevirdi. İnsanların çuval çuval paralarla dolaştığı, döviz bürosu havasındaki pazardan kameralara yansıyanlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

EĞLENCEYE KÜREK ÇEKTİ

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün Rusya'nın Moskova'dan sonraki ikinci en önemli şehri Petersburg'da yaşadığı deneyim, bölümün en renkli anları olarak kayıtlara geçti. Öztürk'ün meşhur Fontanka Nehri'nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali'nde kürek çektiği anlar izleyenlerin içini ferahlattı.

SIRA DIŞI GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar'ın bölüm finali ise Petersburg'un aksine tüyleri adeta diken diken etti. Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk kamerasını 'Cadılar Pazarı' olarak anılan bölgeye çevirdi. Bereket tanrıçası Pachamama'ya adak için dükkanlarda lama fetüsleri sıra dışı görüntüler olarak kayıtlara geçti.

Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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