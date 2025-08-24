Kuralsız Sokaklar: İlginç Yolculuklar ve Gerilim Dolu Anlar

Kuralsız Sokaklar: İlginç Yolculuklar ve Gerilim Dolu Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yeni programı Kuralsız Sokaklar, Jamaika, Endonezya ve Ukrayna gibi sıradışı ülkeleri keşfederek izleyicilere nefes kesici anlar sunuyor. Mert Öztürk, reggae müziğinin anavatanı Jamaika'dan, korku filmi sahnelerini andıran Endonezya sokaklarına ve Çernobil'in karanlık izlerine kadar geniş bir yelpazede ilginç deneyimlere yer veriyor.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman "Bu kadar olmaz" dedirten, kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu akşamki durakları Jamaika, Endonezya ve Ukrayna...

BİR YANDA MELODİLER BİR YANDA GERİLİM

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Küba'nın güneyinde yer alan ada ülkesi Jamaika olacak. Reggae, ska, mento ve ragga müzik türlerinin anavatanını keşfe çıkan Mert Öztürk, ekran karşısındakileri ülkenin sembol ismi, reggae efsanesi Bob Marley'in mahallesinde masalsı bir yolculuğa ortak edecek. Programda, dünyanın en çok suikast işlenen ıssız ve tekinsiz sokaklarına ev sahipliği yapan ülkenin karanlık yüzü ise izleyicileri hayrete düşürecek.

KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN ANLAR

Kuralsızlığın kural olduğu sokakların izinde çıkılan yolculuğun ikinci durağında izleyenler kendilerini Güneydoğu Asya'nın güçlü ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulacak. Kobraların sokak aralarında tezgahlarda satıldığı ve canlı canlı yenildiği anlar tüyleri diken diken edecek. Korku filmi sahnelerini andıran sokaklara da girmeyi başaran Mert Öztürk'ün serüveni nefes kesecek.

UKRAYNA'NIN HAYALET SOKAKLARI

Her bölümü ayrı bir macera ayrı bir deneyim olan Kuralsız Sokaklar'ın son durağı, savaşın karanlık gölgesiyle boğuşan Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna olacak. Mert Öztürk, Ukrayna turuna, insanlık tarihinin en korkunç felaketlerinden biri olan Çernobil'in bıraktığı acı izlerin izini sürerek başlayacak. Dünyanın en radyasyonlu bölgesindeki riskli yolculuğun her adımında gerilim artacak. Bölgenin Çernobil sonrasında yaşadığı değişimin öncesiyle karşılaştırılacağı Kuralsız Sokaklar'da, felaket sonrası artık kullanılmayan kreşe ve lunaparka giden Öztürk'ün kamerası yürek burkan görüntüleri de kayda alacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.