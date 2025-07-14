Kuralsız Sokaklar ile Dünya'nın Bilinmeyenleri

Kuralsız Sokaklar ile Dünya'nın Bilinmeyenleri
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Kanal D'nin yeni programı Kuralsız Sokaklar, bu hafta izleyicileri Bangladeş, Kolombiya ve Şili'ye götürdü. Program, zorlu yaşam koşullarını ve unutulmaz anları ekranlara taşırken, Mert Öztürk'ün maceraları ilgiyle izlendi.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında ilk olan formatıyla dikkat çeken Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkardı. Her adımda yeni hikayeler yazan Kuralsız Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi hayallerinin ötesinde bir yolculuğa çıkaran yapım, nefes kesen anlarıyla seyirciyi kimi zaman tehlikeli kimi zaman şaşırtan maceraların içine sürükledi.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Hafızalardan silinmeyecek görüntülerin ekrana geldiği programda dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş - Dakka'da ülkenin en fakir mahallesindeki görüntüler şaşkınlık yarattı. Hayatta kalmak için verilen mücadele ve zorlu yaşam koşulları izleyiciyi derinden etkiledi.

ŞİLİ'DE TIRAŞ VAKTİ

Kimsenin gidemediği yerlere giderek, sınırların ötesinde gezinen Mert Öztürk'ün bu seferki durağı Şili'de bir berber oldu. İki kadın berber tarafından tıraş edilen Öztürk, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Türkiye ve Türk dizileri hakkında eğlenceli diyalogların yaşandığı anlar çok konuşuldu.

KARANLIK GERÇEKLER

Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin'de, şehrin en popüler noktası La Provenza'nın ekrana geldiği anlar dikkat çekiciydi. Renkli görüntülerle bu görüntülerin ardında yatan karanlık gerçekler tüm çıplaklığıyla ekrana yansıdı. İzleyicinin soluksuz izlediği bölüm, sanal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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