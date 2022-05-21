Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın programında da kural bozmadı. "Para konusunda Azrail gibiyim" diyen Tuncer, Çağlayan'dan da 20 TL aldı.
Türküleri, halayları ve paraya olan düşkünlüğüyle yıllara damga vuran Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle isimli programına konuk oldu. Hayatından bahseden Tuncer, her programda yaptığı gibi Çağlayan'dan da para almayı ihmal etmedi.