Kulağının üst kısmında kanserli doku bulunan Filiz Akın, yeniden ameliyat oldu

Sol kulağının üst kısmında kanserli bir doku bulunan Türk sinemasının başarılı sanatçısı Filiz Akın, 2. kez ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından ameliyata girerken çekilen bir videosunu yayınlayarak son durum hakkında bilgi veren Akın, "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen 80 yaşındaki Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Sol kulağının üst kısmında kanserli doku bulunan Akın, ikinci kez ameliyat oldu.

"KANSERLİ DOKU KÜÇÜLTÜLEREK TEKRAR ŞEKİL VERİLDİ"

Geçtiğimiz ay ameliyat olan Filiz Akın, yaptığı açıklamada ikinci kez ameliyat olabileceğini belirterek "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen sol kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz" demişti. Usta sanatçı, önceki gün ikinci kez ameliyat masasına yattı. Instagram hesabından sedyede çekilen bir videosunu yayınlayan 80 yaşındaki Filiz Akın, şu ifadeleri kullandı: "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim. İyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Ama çektiğim, 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?"

Filiz Akın'ın paylaşımına Emel Sayın, Melek Baykal, Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları geldi.