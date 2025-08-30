Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi

Küçük Sırlar dizisinde canlandırdığı Arzu karakteriyle tanınan, ardından Kırgın Çiçekler, Adını Kalbime Yazdım ve Bir Zamanlar İstanbul gibi projelerde rol alan oyuncu İpek Karapınar, yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile nikâh masasına oturdu.

SEDEF ADASI'NDA DÜĞÜN TÖRENİ

Çiftin düğünü, İstanbul'un gözde mekânlarından biri olan Sedef Adası'nda gerçekleşti. Renkli anların yaşandığı törenden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

KISA SÜREDE NİKAH MASASINA

İlişkileri Kapadokya'da başlayan İpek Karapınar ile Ali Balcı, kısa süren birlikteliklerinin ardından evlilik kararı aldı. Birkaç ay önce nişanlanan çift, dün akşam düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Burak Özçivit, Sinem Kobal, Merve Boluğur, Gonca Vuslateri, Kadir Doğulu ve Birkan Sokullu ile birlikte rol alan İpek Karapınar, dizideki performansıyla dikkat çekmişti. Ardından Kırgın Çiçekler, Adını Kalbime Yazdım, Bir Zamanlar İstanbul gibi başarılı projelerde yer alarak kariyerini sürdürdü.