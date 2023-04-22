Kraliçe Elizabeth... BU KARE İLK KEZ YAYINLANDI!

8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı yayımlandı.

70 yıl süreyle tahtta kalan Kraliçe Elizabeth'in ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş ve daha önce görülmeyen karesi paylaşıldı.

Fotoğraf, Galler Prensi Harry ve Prenses Kate'in resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

"GEÇTİĞİMİZ YAZ ÇEKİLDİ"

Paylaşımda "Bugün Majesteleri Kraliçe Elizabeht'in 97. doğum günü olacaktı. Kraliçe'nin torunlarıyla çekildiği bu kare geçtiğimiz yaz Balmoral'da çekildi" ifadeleri kullanıldı.

İşte o fotoğraf:

KAREDE KİMLER YOK Kİ!

Kate ile William'ın resmi sayfasından yapılan paylaşımda, eğer yaşasaydı 2. Elizabeth'in 97 yaşına gireceği belirtildi. Bir de o karenin geçen yıl ağustos ayında İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda çekildiği. Artık "tarihi poz" olarak anılan o fotoğrafta kimler yok ki?

Kraliçe'nin hemen sol yanında oturan kırmızı elbiseli küçük kız, tek kızı Anne'in oğlu Peter Phillips ile eski eşi Autumn'un kızı Savannah. Sağ yanında ise Kraliçe'nin kızı Anne'den dünyaya gelen diğer torunu Zara Tindall ile Mike Tindall'ın büyük kızı Mia ile en küçüğü Lucas yer alıyor. 2. Elizabeth'in oturduğu koltuğun arkasında Kate'in objektifine gülümseyenler ise William ile Kate'in en küçük çocuğu Louis, onun hemen yanında Kraliçe'nin torunu Peter Phillips'in küçük kızı Isla, Prenses Charlotte, Prens George ve onun da yanında Zara Tindall'ın ortanca çocuğu Lena. Bütün bu çocuklar, Elizabeth'in torunlarının çocukları.

Elizabeth'in, hastalığının etkisiyle yorgun göründüğü o karede en arkada duranlar ise küçük oğlu Edward ile karısı Sophie'nin çocukları Louise ile James.

Bu pozda, belki de ailenin genç kuşakları, büyük büyük annelerinin kısa bir süre sonra hayata veda edeceğinden habersiz, Kate Middleton'ın objektifine gülümsüyorlar.

ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE

Kraliçe 2. Elizabeth, hayatının son haftalarını, çok sevdiği ve bu fotoğrafın da çekildiği Balmoral Şatosu'nda geçirmişti.

Hatta o dönemde İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ı da orada kabul etmişti. O gün Kraliçe 2. Elizabeth'in Truss gelmeden çekilen bir pozu da ölümünden önceki son kare olarak hafızalarda yer etti.