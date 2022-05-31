Kozmetik fuarına katılan Demet Akalın, beğendiği tüm ürünleri alarak rafları boşalttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozmetik fuarına katılan Demet Akalın, beğendiği tüm ürünleri alarak rafları boşalttı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Bir kozmetik fuarına katılan ünlü şarkıcı Demet Akalın, raflarda beğendiği tüm ürünleri yanında getirdiği torbaya doldurdu. Bir yağ yakma cihazını da beğenen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" diye talimat verdi.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve son olarak Trabzonspor'un kutlamalarına katılan Demet Akalın, davet üzerine bir kozmetik fuarına katıldı.

TORBASINA SIĞDIRAMADIĞI ÜRÜNLERİ EVE YOLLATTI

Fuarda tek tek stantları gezen başarılı şarkıcı, beğendiği tüm ürünleri yardımcısının tuttuğu torbanın içine koydu. Tüm ürünleri denemek isteyen Akalın, neredeyse tüm rafları boşalttı. Bununla da yetinmeyen ünlü isim, bir yağ yakma cihazını da beğendi. Cihazın üzerine oturan ve çok beğendiğini söyleyen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" diyerek görevlilere talimat verdi.

Kozmetik fuarına katılan Demet Akalın, beğendiği tüm ürünleri alarak rafları boşalttı

"DİYET VE SPORA BAŞLADIM"

Migren ağrılarından dolayı kortizonlu bir ilaç kullanan Demet Akalın, aldığı kilolarla ilgili de konuştu. "Çok zor bir 1,5 ay geçirdim" diyen şarkıcı, "Diyet ve spora başladım. Önemli olan sağlık tabi ki. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Fuar Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Birkaç tane az alıp yapacağın tasarrufla bir iki garip giydirseydin. Bir iki fakir öğrenciye yardım etseydin.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title