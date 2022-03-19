Kötü Yorumlar Ünlü Şarkıcıyı Hastanelik Yaptı

Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı çıkaran Kader Çetintürk, '2. Sayfa' canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 'Adamım' parçası ve klibiyle 90'ların parlayan isimleri arasında yer alan 43 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etmişti.

MANDA YAVRUSU DE DEMEK!

Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin" demişti.

ŞİMDİ MUTLU MUSUNUZ KLAVYECİLER?

Kötü yorumların ardından hastaneye kaldırılan Kader'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler... Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahill!"