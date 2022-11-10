Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi cephesinden kötü haber geldi.

"DURUMU AĞIR DEĞİL"

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç'un yapılan kontrollerinde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez covid geçirdiği öğrenildi.

Arduç'un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015-2017) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

Barış Arduç, meslektaşı Gupse Özay ile evlidir. Asya adında bir kızları vardır.